Kdo bude mít zájem se s tímto mimořádně nadaným a všestranně zaměřeným umělcem opět v Žatci setkat, nechť přijde již nyní 18.října v 19 h do žateckého divadla na divadelní komedii "Stará láska nerezaví"! Jistě nás pobaví tato nadčasová hra na téma "dva až čtyři v jednom bytě", plná úsměvných a překvapivých historek z manželského života. V jedné z hlavních rolí se představí právě Felix Slováček jr., tentokráte jako herec - a do Žatce se opět velmi těší. Předprodej vstupenek již běží na www.divadlozatec.cz (Inka)

Felixe doprovázel vynikající klavírista Jiří Knotte, kterého zde v Žatci známe jako dirigenta vánočních koncertů "J.J.Ryba - Česká mše vánoční" v žateckém divadle. V jeho podání na klavír s citem zahraná Smetanova Vltava z cyklu Má vlast znovu podtrhla krásu české hudby. A stejně Jiřím Knotte bravurně provedený Bugatti Step od legendárního skladatele a jazzmena Jaroslava Ježka ukázal na genialitu českých hudebníků a skladatelů. Felix Slováček jr. do svého programu zařadil mimo jiné také velmi rychlou a technicky náročnou brazilskou skladbu Amorada a i za ni od svých příznivců získal obdiv, dlouhý potlesk a hlasité uznání. Tento vynikající sólista se svým posluchačům odměnil přídavkem - sáhl pro změnu po klarinetu a se svým klavíristou Jiřím Knotte se rozloučili temperamentní a excelentně zahranou skladbou "Klarinetová marmeláda". Dlouhý potlesk posluchačů ve stoje a volání "bravo!", kterého se jim dostalo, si za svůj skvělý hudební i lidský projev plně zaslouží.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.