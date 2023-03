Filmový festival Jeden svět se po tříleté odmlce vrací zpět do Loun a nabídne publiku dokumenty, které reagují na aktuální světové dění, ale také například na nové výzvy v partnerských vztazích.

Festival Jeden svět má tentokrát podtitul Cena bezpečí | Foto: archiv pořadatelů

Od 28. března do 1. dubna tak bude možné vybírat z nabídky devíti dokumentů doplněných o diskuse s rozmanitými hosty. „Naším cílem je představit divákům a divačkám snímky, které je budou bavit, rozšíří jim obzory a rozpoutají diskusi v sále nebo i doma u večeře,“ říká Káča Suchá, hlavní organizátorka festivalu.

Promítat se už tradičně bude na různých místech v Lounech a okolí. Odpolední projekce proběhnou v knihovně a muzeu, večerní pak na zámku v Jimlíně a rozhledně Červeňák. „Novinkou letošního ročníku je spolupráce se Státním okresním archivem Louny, kde budeme promítat ve zbrusu nové budově vedle polikliniky,“ doplňuje Káča Suchá.

Letošním tématem celého festivalu, který se koná v 28 městech Česka, je Cena bezpečí. „Všemi filmy tohoto ročníku prostupuje téma nejistoty a hledání bezpečí. Domníváme se, že pro každého z nás bezpečí znamená něco jiného. I cena, kterou jsme za bezpečí ochotni platit. Sloganem bychom proto chtěli přimět lounské publikum k zamyšlení a vzájemnému respektu k různorodým projevům strachu, které mohou s dnešní turbulentní dobou souviset,“ vysvětluje organizátorka festivalu.

Festival slavnostně odstartuje v úterý 28. března a to v aule okresního archivu filmem Překonat temnotu, který na příbězích běžných lidí ukazuje každodenní válečné problémy velké části obyvatelstva Ukrajiny, ale i hloubku jejich odhodlání. „Film zahájí festival také v Praze a v týmu se domníváme, že dobře dokresluje letošní téma Ceny bezpečí,“ přibližuje lounský program Káča Suchá.

Festival už tradičně spolupracuje s Městskou knihovnou Louny, kde bude promítán ve středu odpoledne dokument Sloní matka z exotického Thajska. Českou kinematografii bude pak večer zastupovat časosběrný snímek mediálně známé režisérky Jany Počtové Šťastně až na věky. Diváci se na projekci konané v lounském archivu seznámí s šesti příběhy lidí, kteří se rozhodli*y nastavit si vlastní hranice partnerského soužití.

Vizuálně atraktivní snímek Nejdelší odloučení se dotkne tématu NASA a astronautiky a to ve čtvrtek v Oblastním muzeu v Lounech. Jak se promění lidská psychika během letu k Marsu, který by trval devět měsíců? Ve čtvrtek večer festival „vycestuje“ na zámek Nový Hrad v Jimlíně s dokumentem Polské modlitby. Snímek zachycuje příběh mladého Poláka Anteka, jehož hodnotový systém je převrácen vzhůru nohama láskou.

Páteční nabitý program festivalu otevře napínavý snímek Dohazovačka v lounském archivu. Co motivovalo nechvalně známou britskou džihadistku Tooby Gondal k opěvování terorismu a násilí? Proč se stala členkou takzvaného Islámského státu? „Strhujícím způsobem natočená intimní zpověď mladé ženy, která podle popisu filmu možná každého nemotivuje vyrazit do kina. V týmu jsme si ale jisti, že pokud na film dorazíte, nebudete litovat,“ komentuje zařazení filmu do programu Káča Suchá. Večerní páteční projekce filmu Kuciak: Vražda novináře připomene tragické výročí pěti let od vraždy slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. V napínavém detektivním thrilleru promluví hned několik jindy zdrženlivých a nezpovídaných osob.

Sobotní odpoledne bude patřit nejprve dětem v projekci Jeden svět dětem konané v Městské knihovně Louny. Zakončení festivalu pak proběhne na rozhledně Červeňák projekcí filmu Postpráce, který poutavým způsobem zachycuje různé podoby práce v Jižní Koreji, USA, Itálii a Kuvajtu.

Také letos je festival doplněn o bohatý doprovodný program. Týden před začátkem festivalu v úterý 21. března se bude v nové budově archivu konat netradiční přednáška archiváře Jana Mareše na téma (Ne)bezpečné Louny. Lounský historik seznámí publikum s bezpečnými i méně bezpečnými událostmi v dějinách města Loun. „Po přednášce bude následovat svižná projekce videoupoutávek na jednotlivé festivalové filmy. Pokud tedy někdo s výběrem filmů váhá, má velkou šanci si v průběhu večera vytipovat snímky, které jsou mu nejbližší,” vysvětluje organizátorka. Na sérii úspěšných komentovaných procházek po Lounech bude volně navazovat nedělní procházka s názvem Za humna!, která účastníky zavede na periferii Loun. Hudebním zážitkem bude vystoupení nadějné lounské kapely Funkus, která zakončí celý festival v sobotu 1. dubna na Červeňáku.

Neodmyslitelnou součástí festivalu jsou dopolední projekce pro místní školy. „Na přihlášené školy čekají v sálech příběhy dětí a mladých lidí z celého světa. Vybíráme snímky, které jsou vhodné pro danou věkovou skupinu, a po filmu vždy navazujeme moderovanou diskusí. Školní debaty jsou velmi inspirativní částí celého festivalu a jedním z důvodů, proč festival přivádíme do Loun už po deváté,“ uzavírá Káča Suchá.

Bližší informace o programu, hostech a festivalových novinkách sledujte na www.jedensvet.cz/louny a facebooku www.fb.com/jedensvetlouny.

Kateřina Čížková