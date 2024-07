První představení s názvem Baletky odstartuje v pátek 2. srpna v chomutovském Městském divadle. Tanec, který je v různých podobách jedním ze základních pilířů festivalového programu od jeho počátků, v této inscenaci odkryje i své temnější stránky. Poodhalí divákům realitu tanečních škol skrze duši dívky bojující proti tomuto dogmatickému systému, kde má hlavní slovo poslušnost a podřízenost. Diváci se mohou těšit nejen na tanec a fyzické divadlo, ale také na živou hudbu v podání Mary C nebo originální scénu s projekcí. Autorka i interpretka Miřenka Čechová byla za performerský výkon v této inscenaci, která je zároveň její osobní výpovědí, nominována na cenu Thálie v kategorii Alternativní divadlo.

Zbytek pátečního večera bude věnovaný hudbě, konkrétně je na programu koncert WWW Neurobeat. Dále se mohou návštěvníci v chomutovské Kulisárně těšit na originální směs hip hopu, industriálu, elektroniky a volné skladby v kombinaci s nezaměnitelnými texty Lubomíra Typlta a Ondřeje Anděry, které taktéž nepřinášejí “lehkou” zábavu, ale provokují posluchače, aby namáhali svou představivost.

Sobotní program, 3. srpna, potěší především fanoušky vizuálního umění, protože svou výstavu Počátek zahájí letošní výtvarný host multimediální umělkyně Veronika Šrek Bromová. Pro festival a pro prostor původně barokní sýpky Galerie Špejchar vytvořila několik velkoformátových modrotisků. Otisky těl, která často splývají, prolínají se a tvoří nové druhy, vznikly klasickou a tradiční rukodělnou technikou.

Filmové i taneční publikum pak ocení Večer tanečních filmů, kterým bude v letním kině v Chomutově sobotní festivalový program pokračovat. Připravené je pásmo šesti krátkých tanečních filmů z Íránu, Španělska, Norska, USA, Belgie a Čech oceněných amsterodamským festivalem Cinedans, se kterým organizátoři dlouhodobě spolupracují a který letos slaví také 20. narozeniny.

Neděli 4. srpna pojali organizátoři festivalu Obnaženi jako výletní den. Od 15 hodin bude od Městského divadla v Chomutově vypravený autobus do Žatce, kde je na programu od 17:30 taneční představení Terezy Lenerové a kolektivu Taxon Trio. Tuto taneční performance v unikátním prostoru zrekonstruované žatecké synagogy, která kafkovskou optikou zkoumá možnosti i limity mutujících těl, bude živě doprovázet holandský jazzový cellista Harald Austbø. V nedaleké Trafičce na Nádražních schodech bude následovat od 18:30 autorské čtení Evy Turnové, které tato legenda českého undergroundu – spisovatelka a muzikantka doprovodí také autorskými hudebními vstupy.

Součástí hlavního programu jsou i výtvarné akce a sitespecific instalace ve veřejném prostoru města Chomutov. Během prvního festivalového víkendu by si návštěvníci festivalu Obnaženi neměli nechat ujít také začátek procesu proměny Ruské uličky v centru Chomutova na italskou Via della Pace dle konceptu výtvarníka Hynka Skotáka, který do proměny, jež vyvrcholí až v sobotu 10. srpna, zapojí také místní dobrovolníky. Náměstí 1. máje od července hostí slaměného Návštěvníka – objekt sochařky Terezy Holé, který bude až do konce září sledovat dění v centru města. A od konce června probíhá výstava fotografií 20 let Obnaženi v Galerii Město a videoinstalace Lindy Arbanové Oslava v kostele sv. Kateřiny.

Více podrobností a kompletní program festivalu Obnaženi na webu www.obnazeni.cz.

Jana Timiopulu

