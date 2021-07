Záchranný archeologický výzkum v trase budoucí dálnice D6 na obchvatu Krupé i nadále pokračuje, a dokonce se s postupem záchranných prací o něco málo rozšířil i za hranice původně vytýčených lokalit. Archeologové předpokládají, že budou v lokalitě pracovat do přelomu srpna a září tohoto roku.

Archeologové našli v trase budoucí dálnice D6 eneolitické ohrazení. | Foto: ŘSD

Na základě zjišťovacího výzkumu byly v tělese dálnice vytypovány čtyři lokality, na kterých 1. března začala skrývka ornice pod dohledem archeologů. Na prvních dvou lokalitách Krušovice a Krupá byla již terénní část ukončena. U Krušovic, v lokalitě Na ovčíně, se po skrývce objevily tmavé kruhové objekty. Na fotografii z dronu bylo dobře patrné jejich pravidelné uspořádání do řad, což ukázalo na pozůstatky ovocného sadu, který byl zanesen již na mapě stabilního katastru z roku 1841 a dobře čitelný je i na leteckých fotografiích z roku 1938 a 39. Při dalším snímkování v roce 1953, po kolektivizaci, už sad chybí. Díky této archivní rešerši tedy víme, že sad zde rostl minimálně od 1. poloviny 19. století do počátku 50. let 20. století. Další lokalita, Krupá-Na Šustně, přinesla pouze jeden blíže nedatovaný objekt, dvě kůlové jámy a po průzkumu detektorem několik drobných kovových předmětů z 19. až 20. století.