Zachytili jsme jeho jarní barvy a tvary, venku a v budovách, mladé i starší tváře, náhodné kolemjdoucí, dívky čekající na nástupišti, veřejně prospěšné pracovníky, průvodčího. Všichni se ochotně nechali vyfotit, za což děkujeme, a my (i vy čtenáři) tak máme pěkné momentky… Z ulic, chodníků, trávníků, květinářství, nástupišť i regionálního vláčku, jenž nás sem dovezl. Občerstvení u řeky, mimochodem, už po zimě dalo dohromady své posezení, nachystány lavičky a do trampolín přibyly nové výplety. Takže skákání jistě bude stát za to. Provoz zahájí příští víkend.