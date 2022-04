No to jsem si dal. Od lidí kolem sebe, kterým jsem to řekl, jsem si vyslechl tolik zlých komentářů, že mi z toho jde hlava kolem. Takové to – proč to děláš, oni nejsou chudáci, vždyť mají mobily, naši lidé už nevědí, jak vypadá česká vlajka. Tohle já považuji nejen za ochablost mozků některých lidí, ale také za podlehnutí dezinformacím. A právě šířící se dezinformace mezi nás zatínají klíny. Proč?