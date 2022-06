Smyslem celé akce, která by se měla v budoucnu pravidelně opakovat, je přilákat ke sportování už nejmenší děti. Vzorem by měli být současní i bývalí sportovci ze Žatce včetně olympioniků. „Není pravda, že ze Žatce se není možné dostat na olympiádu, podařilo se to třeba bratrům Petříčkovým nebo Lucii Svěcené,“ zdůraznil moderátor a jeden z organizátorů, místostarosta Radim Laibl. „Až jednou bude někdo z vás na skutečné olympiádě, nezapomeňte zmínit, že už jste na ní jednou v Žatci byli a také řekněte, za jakou školku jste závodili,“ pobavil vzápětí místostarosta všechny přítomné.