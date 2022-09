V minulých dnech začal oddíl trénovat na stadionu Flóra, kde díky Armádě ČR má dobré zázemí. Poděkování klubu patří také Městu Žatec, Národní sportovní agentuře a řadě sponzorům za finanční podporu.

Na podzim a na jaře 2023 budou fotbalisté Jazzmanů nastupovat v okresních a krajských soutěžích v několika věkových kategoriích od nejmenších bambiny, přes mladší a starší přípravku po mladší a starší žáky. Ti se pro nastávající ročník krajské soutěže spojili se Slavojem Žatec, což by měl být první krok ke sjednocení fotbalové mládeže ve městě a vybudování silné základny tohoto sportu v Žatci.



V současné době má oddíl Jazzmani Žatec stovku fotbalistů od 5 do 13 let věku. Do svých řad uvítá další děti se zájmem o tento sport, rodiče mohou informace získat přes facebook SKJ Junior Žatec Fotbal nebo přijít rovnou na tréninky, které se konají na Flóře pondělí, středa a pátek od 16 a 17 hodin. Kromě fotbalu na děti z oddílu čeká kvůli celkovému rozvoji a zvýšení fyzické kondice plavání v bazénu ZŠ Jižní, tréninky na kolech nebo aikido. Oddíl do svých řad uvítá také nové trenéry. (pki)

