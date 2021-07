V žatecké Galerii Sladovna můžete navštívit výstavu Jitky Větrovské s názvem Minerály v pastelech.

Foto: Facebook Galerie Sladovna

Jitka Větrovská se narodila v Praze, kde také po většinu života žila. V posledních devíti letech žije a tvoří v Klášterci nad Ohří. Tvoří obrázky malované pastelem a vkládá do nich různé přírodniny, především pak minerály. Některé z nich i osobně nachází v tradičních lokalitách Krušných hor. Výstava je přístupná denně od 10 do 17 hodin až do konce července. Vstupné je 50 korun. (tx)