Celá oblast leží pod nejvyššími alpskými vrcholky Švýcarska, což jsou Valiské Alpy. Celé Saaské údolí je nádherné. Nad střediskem Saas Grund je další vysokohorské centrum Saas-Fee (1792 m. n. m.), usazené na skalní římse. Žije zde kolem dvou tisíc obyvatel, ale jejich počet se v zimě i v létě vždy navýší na několik desítek tisíc. Kolem něj se tyčí třináct čtyřtisícových vrcholů s nejvyšším nad údolím – Domem (4545 m n. m.), který je nejvyšším vnitrozemským vrcholem Švýcarska (nejvyšší v Alpách a v Evropě vůbec Mont Blank se tyčí totiž, jak známo, přímo na hranici Francie a Itálie). V oblasti se nachází i devět ledovců. Stejně jako v Zermattu nejezdí i v Saas-Fee auta, které je nutno zaparkovat před vjezdem do této vesnice. Pouze koně, elektromobily a kola. Bürgerpass je karta pro bezplatné využití všech lanovek a vleků v Saaském údolí s jedinou výjimkou – a to je ledovcové metro na vrch Allalin.

Náš výlet druhého dne směřuje k lanovce na horu Kreuzboden, od jejíž horní stanice budeme putovat po úbočí skal, ale taky nahoru-dolů směrem k přehradě Matmark. Trasa je skalnatá, míjíme masívní zábrany proti lavinám na zimu pro lyžaře a pro bezpečnost lidí dole v údolí. Občas najdeme i alpskou protěž. Seshora se díváme na Saas Fee, kde jsme byli včera. Nahoře na obzoru se otevírají pohledy na ledovce a v dáli je už i přehrada Mattmark, kam směřujeme. Jdeme stezkou zaříznutou do prudkého skalního svahu, někde ale i krásnými loukami s alpskou květenou, jinde jsou zas podél cesty skalní bloky přišroubované k podloží železnými svorníky, aby se nesesunuly dolů na obydlené údolí. Před sebou máme stále v dáli uzávěrku Saaského údolí s přehradou Mattmark (Stausee Mattmark). Na tu se jdeme podívat a především obejít její přehradní jezero. Přehrada se pyšní světovým unikátem – voda v ní je zadržována největší sypanou hrází na světě. Nachází se na konci údolí Saastal v nadmořské výšce cca 2 200 m n. m.

Stavba přehrady byla ale spojena s velkou tragédií, která se tu stala před 50 lety. Přehrada je základní přehradou soustavy na řece Vieg, jež vytéká z ledovce Allalin. Stavěla se v letech 1961 – 67. Vzhledem k velmi tvrdým klimatickým podmínkám probíhala stavba pouze v letních měsících od května do října a ukládání materiálu do těsnícího jádra hráze bylo možné jen asi 60 dnů v roce. Zajímavostí je, že jádro hráze sestává zcela z místního morénového materiálu. Sypaná hráz přehrady na výšku měří 117 m. Délka nádrže je přibližně 3 km. Hlavním účelem přehrady je akumulace vody pro energetické účely. Provozní společnost Kraftwerke Mattmark AG, produkuje 649 milionů kWh elektrické energie ročně, což odpovídá potřebám více než 150 000 domácností. Elektřinu využívají obce v údolí Saastal, jejichž znaky jsou vyobrazeny na informační tabuli u hráze přehrady. A teď ta tragédie: 30. srpna 1965 se utrhla od ledovce Allalin obrovská lavina, pod kterou zahynulo 88 dělníků na stavbě. Dolů do rozestavěné přehrady se rychlostí blesku zřítilo údajně 2 miliony kubíků sněhu. Mezi oběťmi bylo nejvíce Švýcarů a Italů. Pozůstalé rodiny podaly žalobu na špatné zabezpečení stavby. Bylo obviněno 17 lidí, kterým nakonec vina nebyla prokázána, a švýcarský soud neurčil žádné viníky. To nesli těžce Italové, kteří mluvili o bezcitných švýcarských soudech. Kolem přehrady vede stezka (8 km po rovině) asi tak na 2,5 - 3 hodiny chůze. Na jedné straně se prochází dvěma krátkými tunely, na začátku stezky je i reliéf připomínající stavebníky přehrady.

Zdroj: Archiv Ervína Dostálka

Určitě si to tito zaslouží – nám ovšem připomněl některá realistická umělecká díla z doby minulé. K přehradě se lze dostat také nejen jako my po skalních svazích Saaského údolí, ale po asfaltové silnici od Saas-Almagell. Jezdí sem co hodinu místní busy PostAuto, které mají lidé ubytovaní v údolí Saastal zdarma. Z hráze je působivý pohled dolů na kotlinu tvarovanou ledovcem a splaz ledovce Allalin (Allalingletcher), na který také vyrazíme. Na stráních kolem přehrady slyšíme pískat sviště, ale nevidíme je. Přehrada má nádhernou modrobílou barvu. Na několika místech se do ní valí z hor bouřlivé přítoky. Kolem jednoho z nich neprojdete úplně suchou nohou. Ledová mlha ve vzduchu bývá příjemným zchlazením v letním horkém dni. Na hrázi a u restaurace je celkem rušno, ale dále kolem přehrady už mnoho lidí nejde. Ale, to my jo.

Další den máme na programu taky pěknou „atrakci“. Jet a jít se podívat na největší evropský vnitrozemský ledovec. Údolím horního toku řeky Rhony se dostáváme na parkoviště u dolní stanice lanovky na Bettmeralp. Tady končí cesta našeho autobusu a teď, jak se říká, musíme už „do hory“. Lanovkou vyjíždíme na konečnou stanici Bettmeralp (1950 m), procházíme horskou vesnicí, ale spíše velkým kumulovaným shlukem horských chat a hotelů k další lanovce. Ta vede na vrchol Bettmerhornu (2647 m) a tu vyrážíme už k Aletschskému ledovci. Jedná se o největší údolní ledovec v Alpách. Na počátku 90. let minulého století měl délku 24 kilometrů a rozlohu 129 km². V současnosti se uvádí délka ledovce 23 kilometrů a rozloha 82 km². Aletschský ledovec obsahuje až 4 % pitné vody celé Evropy. Od roku 2001 je zapsán na seznam světového dědictví UNESCO. Sbíhá ze sedla mezi štíty Jungfrau a Mönch ve výšce přibližně 3 450 m až do údolí horní Rhony. Hlavní část ledovce vzniká v údolí Konkordiaplatz, kde se sbíhají čtyři menší ledovce. Hloubka sněhu dosahuje přibližně 900 m. Na začátku je šířka ledovce přibližně 1,5 km a pohybuje se rychlostí 180 m ročně jihovýchodně do údolí. Nejnižší část ledovce Aletsch je z velké části pokryta nánosy a středními morénami. Také tento ledovec je - podobně jako mnoho jiných - postižen táním. Svého maxima dosáhl roku 1860, pak začal ustupovat. Rychlost tání se ještě zvýšila po roce 1980. Nyní již zbývá pouze 30% původního ledovce. Z Bettmeralpu sestupujeme podél ledovce dolů po cestě ve skále k jezeru Bettmersee, místy se značnými „stupy“. Naštěstí neprší, po mokré skále by to nebylo vůbec jednoduché. Od ledovce klesáme zprvu mezi skalami, ale pak po krásných loukách až k jezeru. Tam si chvíli „orazím“ na lavičce, do které je vysoce odborně vysekán milostný vzkaz a pak pokračuju dál k spodní lanovce a s ní dolů na parkoviště našeho autobusu. Byl to skvělý zážitek – být tak blízko největšího ledovce Evropy…

Další naše cesta vede do alpského střediska Zermattu se záměrem vyjet ozubnicovou železnickou na vyhlídku Gornergrath s hotelem a meteostanicí s neopakovatelnými výhledy na Matterhorn. Historická gornergratská železnice není jen trať k jedné z nejkrásnějších scenérií v Alpách, ale vzrušující zážitek sám o sobě. Nejvýše položená zubačka vyjíždí každých 24 minut každý den, aby se z Zermattu vyšplhala na Gornergrat. Zde nahoře, obklopeni 29 vrcholy tyčícími se více než 4000 metrů – včetně majestátního Matterhornu a Dufourspitze – a třetím nejdelším alpským ledovcem, už nemůže být horské panorama honosnější. A to chceme zažít! Jako první – je přesun do horského střediska Zermatt. Ze Saastalu, kde máme svoje východisko, musíme do městečka Täsch, kde končí veškerá doprava se spalovacími motory. A odtud dál už jen koňmo či povozem, na kole nebo elektrovlakem. Volíme poslední řešení.

Zermatt je městečko v oblasti Vispu v německy mluvící část kantonu Valais (německy Wallis) ve Švýcarsku. Nachází se na jižním konci údolí Matter ( Mattertal), jež je jedním z bočních větví velkého údolí Rhôny, ve výšce 1 620 m n. m., jež se dále zdvihá k dominantě Alp - Matterhornu. Je znám jako horolezecké a lyžařské středisko švýcarských Alp a taktéž jako středisko turistického ruchu v letních měsících. Po prvním a tragickém výstupu na Matterhorn v roce 1865 následoval rozvoj turistiky v samém Zermattu i v okolních obcích. Žije zde přibližně 5 800 obyvatel, jejichž počet je však proměnný podle turistické a sportovní sezóny. Zermatt je téměř kompletně obklopen vysokými horami Walliských Alp, mezi nimiž je i Monte Rosa (Dufourspitze), nejvyšší švýcarský vrchol 4.634 m n. m. Malebný Matterhorn se svými 4477 metry je „až“ devátý v pořadí. se nachází. V okolí Zermattu, nebo v sousedních údolích se totiž nachází většina alpských čtyřitisícovek. Jsou zde pouze tři hlavní ulice a množství menších ulic, které se s nimi kříží. Středem městečka je kostel a u něj na hřbitůvku jsou pochováni i neúspěšní dobyvatelé Matterhornu, kteří zde přišli o život. Proto se zde zastavují lidé z celého světa. Samotné městečko není nijak veliké. Místní správa oblasti brání znečištění ovzduší v poměrně malém cípu údolí, a proto zde platí zákaz používání spalovacích motorů. Tento zákaz přímo chrání ovzduší z hlediska hygieny, ale i zajišťuje průzračnost ovzduší z hlediska turistického ruchu, kdy pohled na Matterhorn, přímo z Zermattu, patří mezi turistická lákadla. Trvalá výjimka ohledně spalovacích motorů platí pro požární vozy, sanitky a městské autobusy, svoz odpadu a jiné městské služby. Pro turisty jsou určeny elektromobily a silniční bateriové elektrické vláčky, které provozují hotely a taxislužby. Hlavním úkolem je doprava turistů od nádraží k hotelům ve městě a okolí, doprava k lanovkám a lyžařským vlekům. Tradičně je možno si pronajmout aristokratický kočár s koňským spřežením.

Zdroj: Archiv Ervína Dostálka

Většina návštěvníků přijíždí do Zermattu ozubnicovou železnicí Matterhorn Gotthard Bahn (MGB) z nedalekého města Täsch, také my. A pak pokračujeme po taktéž ozubnicové železnici Gornergrat-bahn (GGB) na vrchol Gornergrat (3.089 m n. m.). Díky výhodné poloze na severu hlavního hřebene Walliských Alp, soustavě lanovek a ozubnicové železnice, nemá v této oblasti, co se týče infrastruktury, konkurenci. Taktéž je možno za příznivého počasí využít lanovky na Klein Matterhorn. Zermatt je znám po celém světě jako středisko zimních sportů. Vysoká nadmořská výška dovoluje provozovat tyto sporty až do léta. Na své si zde přijdou i rodiny s dětmi. Lyžařské středisko disponuje 250 sjezdovkami a 71 lyžařskými vleky a lanovkami. Vystoupili jsme z vlaku, prošli kus města a už jej vidíme. Koho? No přece Matterhorn. No a teď na ozubnicovou železničku nahoru na Gornergrat. Už se těšíme na ty výhledy! Počasí nám zatím přeje a tak se rychle přesouváme z nádraží elektrické dráhy z Täsche. Každý chce být ve voze první a sednout si vpravo, kde se po chvíli otevře pohled na Matterhorn a další horské velikány a ledovce. Začínáme prudce stoupat. Sledujeme hory a ledovce kolem nás, blíží se konečná stanice a rázem jsme nahoře. Jdeme ven z vozu a - prostě nádhera. Jasně modrá obloha, jasně ostrý Matterhorn, to prý málokdy takhle bývá, mráčky začnou přicházet prý až po desáté. Chodíme po vršku, fotíme a civíme na tu krásu!

Gornergrat je vrchol nacházející se 3 km jižně od Zermattu ve Švýcarském kantonu Wallis. Je vysoký 3 130 m n. m. a z jeho vrcholu se nabízí panoramatický pohled na více než 20 čtyřtisícových vrcholků, jakými jsou především Monte Rosa, Matterhorn a Lyskamm. Od r. 1898 leží pod vrcholkem Gornergratu konečná stanice Gornergrat Monte Rosa - Bahnen (GGB). Na jihozápadním výčnělku vrcholku se nachází horský hotel a vědecká stanice. Z vrcholku je možno podniknout řadu horských túr, hezkou túru skýtá např. výlet k jezeru Riffelsee v kterém se odráží masiv Matterhornu. Rozsáhlou a úspěšnou vědeckou činnost na Gornergratu umožnila přímá a snadná dostupnost železnicí Gornergratbahn. Vede na skalnatý hřeben Gornergrat (3100 m) s panoramatickým rozhledem na Monte Rosu (4638 m), Breithorn (4164 m) a dalších 29 vrcholků. Ozubnicová trať byla uvedena do provozu v roce 1898 a je dlouhá 9,3 km.

Zermatt a Matterhorn jsou totiž, jak známo, významné pojmy. Co víme o Matterhornu? Matterhorn (italsky, neboť leží přímo na hranici, Monte Cervino), je považován za jednu z nejkrásnějších a nejpopulárnějších hor Evropy. S nadmořskou výškou 4478 metrů je zároveň také sedmou nejvyšší horou Alp. Tyčí se na hranici mezi Švýcarskem a Itálií, nad švýcarským Zermattem a italským Breuil-Cervinia. Hora se stále častěji pro výstupy horolezců uzavírá (dočasné zákazy lezení). Důvodem jsou nebezpečné sesuvy hornin z výšky nad 3500 metrů, které způsobuje postupné tání permafrostu (trvale zmrzlé horniny), pokrývající svahy hory. Matterhorn byl poslední nezdolanou alpskou čtyřtisícovkou a výstup na něj byl dlouho považován za nemožný. První pokus podnikl roku 1857 breuilský lovec Jean Antoine Carrel se dvěma druhy.

Po nakochání se překrásnými pohledy na panorama alpských čtyřtisícovek – především Matterhornu, Monte Rosy, Breithornu i dalších, na několik ledovců i nasání atmosféry mezinárodní společnosti na vrcholku Gornergratu, jsem zašel dovnitř horského hotelu. V něm je řada prodejen sportovního zboží i občerstvení. A nedalo mi a nechal jsem se vyfotografovat s alpským rohem v ruce před pozadím Matterhornu. Zkrátka – nekup to, že…. No a taky je přece třeba něco zakoupit pro ty, co jsme nechali doma – vždyť jedině s jejich souhlasem bylo možno se na „dalekou“ cestu do Alp, vydat. Mj. to je čokoláda – a ne ledajaká. Nazývá se číslem. A to číslo je 3100. Tak vysoko nad mořem se totiž nachází horský Kulmhotel na Gornergratu. Nikde jinde se tato čokoláda koupit totiž samozřejmě nedá!

Tak to je Matterhorn nad Zermattem. Na něj jsme se dostatečně vynadívali z vyhlídky na Gornergratu. Dole jsme se pak prošli Zermattem. Nejdříve zajdeme ke kostelu, kde na přilehlém hřbitůvku jsou i vzpomínky na oběti Matterhornu, na zdolavatele hor, i ze vzdálených zemí – např. z Japonska. Pak se vrháme do víru „velkoměsta“, tam už to veselejší. Moderní obchody, červená kráva, aj. Jezdí tu různá koňská spřežení, obchody jsou nadité zbožím k prasknutí, všude je něco dobrého k jídlu – prostě pohoda. Na náměstí troubějí místní horalé v krojích na tradiční alpské rohy, městem se probíjí skrz zástupy turistů stádečko koz se svými mladými pastevci – zajímalo by mne, zdali nemají jinou možnou cestu, či to zařídil starosta ke zvýšení atraktivity obce v rámci cestovního ruchu. No a nám přijíždí vláček zpět do Täsche a pak z něj naším busem k ubytování v Saastalu.

No a pak už sjíždíme do údolí – do Zermattu, ale neopomeneme ještě na některých zastávkách vystoupit a jít ještě něco hezkého vyfotit. Nejen Matterhorn ze všech stran, že…

Ervín Dostálek