Rodinný podnik sídlí v několikapatrové bývalé stravovně na Dukelské ulici v Kraslicích, kam teď Milan Řeřicha skoro denně dojíždí, aby zvrátil téměř 80procentní pokles původních objednávek. Má k „zachraňování rodinného stříbra“ koneckonců čas, když jako hudebníkovi mu covidová krize zrušila všechny koncerty.

Česká značka RZ Woodwind Manufacturing, která produkuje mistrovské klarinety a patří mezi čtyři top výrobce světa, je v zahraničí synonymem pro špičkové klarinety, na něž hrají nejlepší instrumentalisté světa. Například okrasná gravura na těle klarinetu RZ je jedna z několika perliček, kterou během výroby nástroje nedělá žádná jiná firma z Kraslic. Kdyby kvůli covidu manufaktura zanikla, přišli bychom o jeden z řemeslných skvostů, na který by zjevně už nikdo nenavázal, nejen v ČR. Použití karbonu na čepech, částech na korpusu, spodním díle a soudkách nástroje – to je druhá výjimečná věc. A kupodivu i v tom, že krasličtí zaměstnanci dřevo pořád ručně leští, jsou dnes ojedinělí: „Řada výrobců nechává normálně mat, my si s tím ale dáme ještě práci, že povrch ještě doleštíme,“ říká Řeřicha. A ještě čtvrtou unikátní věc u jiných světových značek klarinetů nenajdete, jak dodává: „Používáme kovové značky – vygravírujeme tvar do dřeva na CNC stroji a vlepíme do něj kovová loga. Vydrží díky tomu, nikdy se nesetře. Děláme i klasickou gravuru, která je zatřená klasickou zlatou barvou, ale v tomto jsme jediní na světě, kteří to dělají. Je to velice pracné," poznamenává Milan. Bez významu není ani to, že právě světově respektovaný klarinetista, jeden z deseti nej, otestuje osobně každý vyrobený nástroj.

„Byl bych rád, kdyby lidé věděli, že přestože jsme malincí, tak tady existuje něco, na co by mohli být hrdí, že jsou toho součástí. Já tu zemi nemohu zastavit a přetočit, ale chtěl bych, aby věděli, že jsou tu fakt šikovní a slušní lidé, kteří na ně myslí. Abychom si navzájem pomohli. Aby i české ZUŠky věděly, že existuje firma, která představuje ony zlaté české ruce, dělá špičkové výrobky," říká Milan Řeřicha a chce tím to za trpělivost a důvěru v těžkých letošních časech poděkovat zaměstnancům i firemním spolupracovníkům jako jsou účetní Jaroslav Štěpánek, právník Richard Čičko, celní deklarantka Romana Kohoutová, grafik Tomáš Krupka, manželka (klavíristka Fatima Rericha Alieva) a v neposlední řadě i rodiče. Tradice ruční výroby dechových nástrojů započala na západě Čech někdy v roce 1610 a vzhledem k insolvenci sousední firmy Amati nelze vyloučit, že udržované řemeslo by s koncem manufaktury RZ mohlo zcela zaniknout. Vždyť už před lety zanikla i zdejší škola pro hudební „nástrojáře“.

Lucie Bartoš