„V sobotu 3. prosince jste na Prima Show mohli vidět poslední odvysílanou epizodu Hledá se Miss, kde bylo představeno 12 top dívek, které se budou ucházet o titul Česká Miss Essens. Tato dívka bude zároveň reprezentovat Českou republiku na celosvětové soutěži Miss Universe. Před velkým finále nás čeká intenzivní soustředění plné fittingů (zkoušení oblečení) a hlavně nacvičování choreografie,“ řekla kráska z Teplic a dodala: „Máme opravdu nabitý harmonogram na několik dní před finále, kde nezbývá snad ani pár minut na odpočinek, takže to bude dost náročné. Ale hrozně se na to těším a věřím, že to bude nezapomenutelný zážitek a s holkami si to parádně užijeme! Zatím stres nemám, ale myslím si, že čím blíž k finálovému večeru budu mít, určitě tam nějaká nervozita bude, přeci jen to bude živý vstup, což je zároveň velká zodpovědnost, aby člověk nic nepokazil a všechno se povedlo.“ Hlas sympatické Tepličandě můžete dát už teď v online hlasování ZDE.