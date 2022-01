Martine, prosím, jak to tedy začalo“ „Narodil jsem se v Žatci (protože v Lounech v porodnici malovali), ale jsem Louňák. V Lounech mám pořad trvalý pobyt, v Lenešicích jsem cca 4 roky, ale Louny jsou srdcovka, Vždyť v Lounech máme i Klub Mini Louny. Kolem aut jsem se motal pořad a přes klub Mini Louny mě to profesně posunulo do Mini Renocar Praha – Čestlice, kde mám na starosti prodej vozu Mini. A tam jsem cca 8 rok, je super, když se ti koníček stane prací. Na to navazuje i další příběh kolem Dakaru. To přišel mladý hoch, který spolupracuje s Mini jako ambasador - Martin Macík Jr. Tehdy jezdil u konkurence, kde to moc nefungovalo a najednou se objevil u mě a tím to začalo. Společně akce, menší závody atd., prostě jsme si sedli. Jako host byl i ze závodní technikou na srazu pořádaný našim lounským klubem, začali jsme více a více spolupracovat.