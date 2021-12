Uplynulý pátek byl navíc ve znamení blížícího se svátku sv. Mikuláše, jelikož ve škole tento den probíhal čertovský rej a Mikulášská nadílka. Některé dětí tak ještě po vyučování i během hry v tělocvičně měly tváře „ušmudlané“ uhlím od čertů. O to veselejší a vtipnější byla tentokrát hodina vybíjené, na kterou se všichni těšili. Tak za týden opět sportu zdar! A jaká to bude varianta hry? Klasická vybíjená, malá vybíjená, všichni proti všem?.. To se uvidí.