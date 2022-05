Různé typy letadel, lodí či vojenských transportérů – to vše čekalo v lounské knihovně na holky a kluky ze školní družiny při ZŠ J. A. Komenského. Páni modeláři si s nimi povídali o materiálech a postupech výroby modelů, které se samozřejmě během času mění. Děti si na vše mohly sáhnout a vyzkoušet to. Největší nadšení však vzbudila praktická ukázka modelů vojenského transportéru OT - 62, anglického obrněného vozidla a letounu AN 2. Přesto je dokázaly zaujmout i malé modýlky letadélek, které si spolu s drobnými sladkostmi za správné odpovědi a výbornou spolupráci mohly odnést domů. Pánům modelářům patří poděkování, protože děti si s nimi odpoledne v knihovně opravdu užily.