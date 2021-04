,,Pomozte nám naši náves rozveselit,” vyzvali hřivičtí hasiči místní obyvatele. Do centra obce předminulou sobotu instalovali velikonoční výzdobu, na jejíž rozšíření se mohou dále podílet děti i dospělí.

Náves ve Hřivicích vítá jaro, do velikonoční výzdoby hasiči zapojili děti. | Foto: Hasiči Hřivice

Hasiči tak chtěli lidem zpříjemnit blížící se jarní svátky v době, kdy epidemiologická opatření neumožňují pořádání kulturních akcí. Že se jim to povedlo, o tom svědčí komentáře na sociální síti: ,,Děkujeme, moc se to povedlo, v téhle době i zahřeje u srdíčka. Super nápad. Máte to krásné.” Na velikonočním stromku je dostatek místa pro další kraslice. ,,Ozdobte stromek malovaným vajíčkem, vlastnoručně vyrobeným, materiál necháme na vás, vajíčko podepište, vyfoťte se, jak vajíčko na stromek dáváte, fotku nám pošlete.