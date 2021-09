Festival měl seznámit obyvatele města Louny i okolí s domácími sportovními kluby a jejich činností a zároveň měl za cíl pomoci v náboru dětí do členských základen. Další hlavní myšlenkou bylo přivést maximum dětí ke sportu, neboť se některé sportovní kluby potýkají s úbytkem sportujících dětí a mládeže z důvodu pandemických opatření v tomto roce.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.