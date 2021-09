Akci, již společně pořádaly žatecké spolky i městské organizace ve spolupráci s kavárnami či cukrárnami, zahájila procházka, obvyklé Putování, s úkoly pro děti. Ty se dozvěděly něco z historie, zároveň si připravily štíty či koule na bitvu.

O atraktivitu se postaral jak program, tak kostýmovaní průvodci, jichž bylo v centru města vidět na šest desítek, a to včetně dvaceti šermířů. I proto se Putování zúčastnily stovky lidí, malých i velkých. „Prodalo se asi 150 plánků, z toho odhadujeme 400 až 500 putujících. Hodně lidí se pak přišlo podívat na samotnou bitvu. Zúčastnilo se i pár turistů, co náhodou přijeli s dětmi do města,“ řekl k návštěvnosti hlavní pořadatel Petr Antoni.

Pořadatelé slibují Putování pro rodiny s dětmi i příští rok, téma ale ještě nebylo přesně stanovené.

V každém případě si Žatečané mohou 600 let bitvy u Žatce připomenout i v sobotu 18. září, a to v rámci EHD – Dnů evropských památek. Velký program k významnému výročí připravilo Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci.

Tomáš Kassal