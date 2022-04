Prodej v podbořanském domově se uskutečnil ve čtvrtek a v pátek dopoledne, ve vrouteckém domově odstartoval v pátek 1. dubna ve 13 hodin. „Stejně jako v předchozích letech i tentokrát vytvořily naše zručné klientky mnoho zajímavých výrobků a dekorací na téma „Velikonoce“. Ze strany personálu a veřejnosti je o ně velký zájem a to nás moc těší,“ říká ředitel DpS Podbořany Kamil Hajný. V domove pro seniory ve Vroutku velikonoční prodej pokračuje každý den až do vyprodání nabídky. „Dekorace jsou opět velmi povedené, proto neváhejte a přijďte si k nám navodit jarní atmosféru, dokud je z čeho vybírat. Těšíme se na vás!“ pozvala za všechny v Domově ředitelka Markéta Sosnová. Nahlédnout do dílen a vyzdobených chodeb obou domovů nám pomohly sympatické vedoucí volnočasových aktivit Marie Edlová a Lenka Strnadová.