„Už tam budem?“ To není oslíkova hláška z kultovního animovaného filmu Shrek, nýbrž název zábavně-vědomostní soutěže České televize.

Studenti v soutěži. (zleva) Vojta Lorenc, Štěpán Grabovski, Viktorie Stankovičová, Barbora Zelená a Petr Roth. | Foto: Archiv I. Balkovská

Ve čtvrtek 1. října se žáci podbořanského Gymnázia a Střední odborné školy měli možnost zúčastnit natáčení dalšího dílu této akční vědomostní soutěže o cestě na Mars. Podbořanský tým soutěžil proti družstvu z 11. základní školy v Plzni. Soutěž je natáčena v science centrech České republiky, tentokráte proběhlo natáčení v prostorách Techmanie v Plzni. Soutěží provází známí herci, a to Karel Zima alias Ducháček a Lukáš Langmajer. Natáčení bylo náročné, vyžadovalo disciplínu a trvalo celý den. Výkony soutěžících byly excelentní, obě dvě družstva se střídala ve vedení. A jak to dopadlo? To můžete vidět v pátek 13. listopadu v 14:50 nebo v neděli 15. listopadu v 12:10 na Déčku.