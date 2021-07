V městysy Peruc u Loun probíhají, v zámeckém parku přímo na Peruci, hrané kostýmované procházky, pod názvem „Letní vyprávění v zámeckém parku“. Pravá čarodějka vás vezme na procházku časem a vyprávět Vám bude autentické „Příběhy majitelů peruckého panství“. A cestou potkáte rychtáře a také hospodářského správce posledních majitelů Peruckého panství s modrou krví Thun Hoheinsteinů, tito pánové Vás nechají nahlédnout do starých listin.

V parku zámku Peruc probíhají kostýmové procházky. | Foto: Archiv

Potkáte ale také komornou Hermínku ze zámku a upovídanou drbnu statkářku Rokytovou, dámy pro změnu zavzpomínají na pana knížete. Protože první akce, která proběhla o druhém prázdninovém víkendu měla u návštěvníků velký úspěch. Budou tyto hrané kostýmované procházky probíhat od soboty 24.července každý víkend, určitě až do konce letošních prázdnin. Ale ani ve všední dny od středy do pátku nepřijdete zkrátka, povyprávět si můžete přijít sice pouze s čarodějkou, ale i ona Vás nechá nahlédnout do starých listin a přidá i něco málo vzpomínek.