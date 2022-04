FOTO: Žatec zahájil turistickou sezonu, výstup na maják a věž byl zdarma

Den to byl neskutečně inspirativní, jelikož poslouchat jednotlivé pracovní anebo i životní příběhy bylo nesmírně zajímavé. A jen jsme se utvrdily v tom, že my ženy opravdu nejsme žádné třasořitky a zvládneme pořádnou nálož, a to nejen fyzickou.“I z toho důvodu nechtěli v Zichovci zůstat jen u uvařeného piva, a tak k příležitostijeho představení a ochutnávky sezvali ženy i muže, kterých se pivovarnické řemeslodotýká, ale i laickou veřejnost do Zichovce na PINK BOOTS DAY. Výsledkem bylpříjemný den protkaný přednáškami, povídáním i networkingem. Vystoupily taknapříklad Tamara Dolníčková, sládková z brněnského pivovaru Harry, LenkaStraková, sládková z plzeňského Proudu, ale například i Michaela Gelnarová zrohlik.cz a Konsentu s poutavou přednáškou na téma obtěžování žen i mužů včeských podnicích a roli alkoholu v této problematice. „Jsme moc rádi, že se našeakce na podporu žen v českém pivovarnictví vyvedla, děkujeme všem aktérům izajímavým hostům. Speciální dík patří také Martině Ferencové, výkonné ředitelce Českého svazu pivovarů a sladoven, která s námi strávila celý den, a se kterou jsme diskutovaly možnosti budoucí spolupráce,“ uzavírá Leona Cibochová.

Veronika Petráková