V pátek 5. února organizátoři vyznačili celou trasu, na které si účastníci mohou libovolně individuálně plnit různé úkoly. Zájemci, ať už rodiči s dětmi, maminky či tatínci s kočárky i pejsky, se mohli vydat na pohádkovou cestu hned následující den – v sobotu ráno. Kromě úkolů, které po cestě plní, mají také pár vedlejších úkolů. Například: podívej se na oblohu a řekni, jaké je dnes počasí; přeskoč každý kanál po cestě; sáhni na vysoký strom; poslouchej se zavřenýma očima a napodob zvuk z okolí; nakrm zvířata po cestě, v okolí. Sobotní mokrý sníh a chumelenice zájemce neodradily a zábavnou a poučnou cestu městem absolvovalo několik rodinných skupinek.

„Díky za to zpestření a zajímavé úkoly, hádanky i malé poklady, které jsme na cestě objevili,“ poděkoval jeden z účastníků. „Pohádková cesta je pro všechny zájemce připravena až do neděle 14. 2. do 17 hodin. Najdete na ní celkem dvacet stanovišť, celá procházka trvá zhruba 30 minut, má délku 1,2 km a je vhodná i pro kočárky. Budeme velice rádi, když se s námi podělíte o fotografie a zážitky,“ uvedla za organizátory Zuzana Bechyňová z rodinného centra.

Alena Dukátová