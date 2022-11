V sobotu 29. října se pro změnu Válečné muzeum ponořilo do hávu temnoty, tajemna, strašidel a zombie. Ty odvážnější návštěvníky čekala od poledne až do večera Tak trochu jiná prohlídka. Po oba dny k tomu občerstvení. Zájem byl veliký. „Chtěl bych moc poděkovat všem, kteří se zúčastnili a přispěli k parádnímu pátku a sobotě. Obrovské díky za pomoc patří zástupcům 41. mechanizovaného praporu – 4. brigády rychlého nasazení, no a rozhodně také naším klukům z muzea. Obrovské díky také mojí manželce, dcerce a synkovi. V neposlední řadě vám, návštěvníkům, kterých přišlo za oba dva dny několik set,“ shrnul náročný, ale vydařený prodloužený víkend, provozovatel muzea Martin Chrenko. (ad)