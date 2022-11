"Snad před každým naplánovaným sázením máme starosti s tím, jak to vyjde. Jednou nám do sázení významně zasáhl COVID-19, pak zase počasí. My to ale nevzdáváme a všechny překážky se nám podařilo překonat." říká Lukáš Hájek z Okrašlovacího spolku Slavětín, který sázení pořádal. "V sobotu jsme dokončili osázení podél polní cesty, úspěšně jsme zasadili 19 ovocných stromů, vše staré odrůdy" dodává Vlasta Roháčová. Na samotnou akci dorazilo 32 lidí ze Slavětína, což vzhledem k počasí byl překvapivý počet. Výsadba proběhla na pozemku Městyse Peruc, který s ní souhlasil a podpořil jí.