Snem všech členů Veslařského klubu Ohře Louny vždy v minulosti byla možnost pravidelného tréninku na kvalitní dlouhé, rovné a hluboké veslařské dráze, pokud možno co nejblíž od loděnice. Toto se splnilo v sobotu 8. května přesně v 10:15.

Veslaři z klubu Ohře Louny trénovali na jezeře Most. | Foto: Veslařský klub Ohře Louny

V tomto čase se vesla dvojskifu dorostenek – Kamily Krpcové a Amálie Bielecké – poprvé nakolmila k prvním tempům na Jezeře Most, v místě nazvaném „Pláž pro psy“ na jihozápadní straně mostecké vodní plochy. Poté zasedli postupně do skifů i dvojskifů také mladí veslaři Jan Vorel, Jirka Smetana, Filip Pastyřík a Adam Perout. Vodní plochu okusili i dva z veteránů lounského klubu. To vše se stalo díky vstřícnosti vlastníka areálu, státního podniku PKÚ a jeho představitelů.