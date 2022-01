To vše plavecká hala v Lounech skýtá, a to, že hodinu po otevření, v jedenáct dopoledne ve vodě bylo poměrně hodně lidí, svědčí o tom, že je oblíbeným cílem pro mnoho nadšenců – párů, rodin i jednotlivců – milovníků vodních sportů, amatérských a rekreačních plavců. Přitom se u pokladny důkladně kontroluje dodržení platných protiepidemických pravidel a přes turnikety se nedostanou všichni. Budova plavecké haly, která se loni zařadila mezi top desítku nových tuzemských stavebních projektů a získala titul Stavba roku 2021, se nám líbila zvenku i zevnitř. I když pár praktických nedostatků by se našlo. A kde ne?!