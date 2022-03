ným konfliktem, se zapojily v ČR radnice velkých i malých měst a obcí, školy, firmy, jedinci. Se sbírkami, jak se říká, „roztrhl pytel“ v tom nejlepším slova smyslu. Několik jich proběhlo a probíhá i na Podbořansku, Například základní škola Husova v Podbořanech poskytla prostory pro přinášení a shromažďování věcí do hmotné sbírky pro lidi, postižené událostmi v Ukrajině. Vše probíhalo ve spolupráci s Romanem Bočkorem a jeho ženou Veronikou, kteří pocházejí z ukrajinského Rachova Zakarpatské oblasti a bydlí v Podbořanech, jejich dcerka chodí právě na „Husovku“ do 1. třídy. Sbírka ve škole probíhala ve středu a čtvrtek 2. - 3. března a v pátek 4. března po polední plně naložený mikrobus s lvovskou spz se vydal z Podbořan na cestu do Kyjeva. Tam řidič Serhij a další dobrovolníci kolem Romana vozí svými auty rychlou materiální pomoc a na zpáteční cestě z Ukrajiny sem pak maminky, rodiny s dětmi.