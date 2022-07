Jak už to u koní bývá, tak jsme se ani my nevyhnuli kydání hnoje či shrabávání sena. Ale i to je terapie, stejně jako česání a zaplétání hřívy. Samozřejmě za odvedenou práci jsme si mohli zkusit jízdu na koni, tentokrát jízdu zručnosti – trail z disciplíny Working Equitation – hezky v kroku a s vodičem. Kobyla nám ukázala, jak zvládá překážkovou dráhu. A to jsme si také mohli vyzkoušet na vlastní kůži. Slalom ve tvaru osmičky, přendat hrníček z jedné tyčky na druhou stranu, malý skůček, zazvonit na zvonici a jízdu po neobvyklém povrchu. Ačkoliv počasí bylo dosti parné, tak i přesto jsme si to náramně užili. V sedle jsme seděli už podruhé, a tak to všichni jezdci zvládli.