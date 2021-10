Příjemnou zábavu nabídne v říjnu také další vystoupení Felixe Slováčka jr. Kdo bude mít zájem se s tímto mimořádně nadaným a všestranně zaměřeným umělcem opět v Žatci setkat, nechť přijde 18. října od 19 hodin do žateckého divadla na divadelní komedii "Stará láska nerezaví"! Nadčasová hra plná úsměvných a překvapivých historek z manželského života jistě potěší. V jedné z hlavních rolí se představí právě Felix Slováček jr., tentokráte jako herec - a do Žatce se opět velmi těší. Předprodej vstupenek již běží na www.divadlozatec.cz!

Celodenní program přilákal do centra města stovky návštěvníků, kteří se podle reakcí velmi dobře bavili.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.