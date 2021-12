FOTO: Žatecká synagoga prochází opravou. Bude zase krásná

Ojedinělý příběh o podnikateli Danielu Černém a jeho ambiciózním nápadu koupit a zrekonstruovat synagogu v Žatci se pomalu blíží k happyendu. Stavbaři Metrostavu nedávno osadili okrasné vitráže a dokončili čelní část fasády, takže zvenku už to vypadá, jako by 150 let stará budova již získala zpět svou někdejší krásu. Kvůli nepříznivému počasí se stavební práce přesunuly do interiérů. V synagoze i přilehlém rabinátu nyní probíhá oprava vnitřních omítek a po Novém roce budou následovat podlahy. Termín dokončení stavby je v srpnu příštího roku, následovat bude tvorba samotných expozic.

Žatecká synagoga prochází opravou. Bude zase krásná. | Foto: Archiv Metrostav a.s.