A která díla oslovila porotu? Nejvyšší počet bodů získal tatér Yoga Spank ze studia Freihand Tattoo z Ostravy. V kategorii Colour se prosadila tatérka Pavluš z Pavluss Tattoo Hronov. Kategorii Black and White ovládl tatér Mára z Lama Tattoo Frýdek-Místek. V kategorii Old/New School zabodoval tatér Pavel z Pavel Ivacha Tattoo Česká Skalice.

Více než 35 českých i zahraničních tatérů se sešlo v Pardubicích, aby soutěžili o nejlepší dílo. Návštěvníci festivalu Tattoo Event 2021 Pardubice měli možnost zhlédnout vše, co se týká trvalého tetování, od návrhu motivu až po samotnou realizaci a následné předvedení před odbornou porotou. Návštěvníci se mohli nechat na místě i tetovat, ti méně odvážní si mohli vyzkoušet airbrush - tetování na pár dní, které je vhodné i pro děti.

Tatéři a tatérky se sešli v Pardubicích, aby ukázali veřejnosti i odborné porotě, co všechno umí. Na nejlépe hodnocená díla se můžete podívat v naší fotogalerii. Za poskytnutí fotografií děkujeme Kristě Suderové.

