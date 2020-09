Využijte krásné babí léto, vydejte se prozkoumat Dolní Poohří a ulovte ten nejlepší snímek. Fotografická soutěž Poohří vaším objektivem se blíží do finále, fotografové mají čas už jen do konce září na poslání svých soutěžních snímků.

Vyhlídka z Rašovických skal – vítězný snímek 5. ročníku soutěže v roce 2019. | Foto: Kateřina Peksová

Tradiční fotografická soutěž Destinační agentury Dolní Poohří, která má letos téma „Turista v Poohří“ měla neobvyklý začátek. Startovala uprostřed nouzového stavu, během kterého byly vycházky do přírody jednou z mála možných aktivit. V průběhu léta se však turistická sezóna naplno rozběhla a díky omezeným možnostem cestování do zahraničí se stalo i Dolní Poohří vyhledávanou destinací. „Jsme velmi zvědavi, jak téma Turista v Poohří v této zvláštní době fotografové vystihnou a zda se promítne do jejich snímků. Zajímá nás, jak turisté – pěší, běžci, cyklisté i motoristé - vidí Dolní Poohří svýma očima a také to, jak sami sebe vidí oni,“ říká ředitel Destinační agentury Lukáš Pichlík. Věří, že tématem snímků se stane i oblíbený sportovně-běžecký seriál Ohřecká Osmička, do něhož se zapojují stovky lidí.