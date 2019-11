Denisa Chopard Pištorová vystudovala sociologii a etnologii, několik let pobývala studijně i pracovně ve Francii a v rámci svého oboru se zajímá o antropologii medicíny, a také jídla.

Její přednáška v žatecké knihovně doplněná obrazovou dokumentací provedla návštěvníky výrazně odlišnými regiony Francie prostřednictvím regionálních pokrmů, zvyklostí a tradic.

Posluchači tak zavítali do Alsaska, kde se připravuje například choucroute nebo bretzel (preclíky), do Franché-Comté za sýry, do Bretaně za mořskými plody a ústřicemi, poznali i pokrmy a stravovací zvyky v Marseille nebo Provance a na dalších místech Francie.

Lektorka již během zajímavé přednášky odpovídala na četné dotazy návštěvníků.

(mkž)