H. Ch. Andersen opět v Lounech. Děti se mohou těšit na tvořivé dílničky a vuřty

Po nucené odmlce se Městská knihovna Louny opět připojuje k mezinárodní akci "Noc s Andersenem." V pátek 1. dubna 2022 (a není to apríl) proběhne od 16.00 do 19.00 hodin ve všech prostorech knihovny zábavný program pro celé rodiny. Připravena je např. pátrací hra, tvořivé dílničky, malování na obličej, opékání vuřtů, lampionový průvod nebo děti mohou zdarma získat svůj první průkaz do knihovny. Cílem této aktivity je podpořit vztah dětí a rodičů ke knížkám, čtení a knihovnám.

Ilustrační foto. | Foto: Městská knihovna Louny