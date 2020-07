Obliba biopotravin v posledních letech prudce stoupá. Kromě plných regálů v obchodech a dat ze statistických šetření to dokazuje i soutěž Česká biopotravina, kterou pořádá PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců. Od svého vzniku v roce 2002 bylo v soutěži oceněno již několik desítek výrobků, které byly vyprodukovány v souladu s pravidly a legislativou ekologického zemědělství.

Odborná porota bude v tomto ročníku hodnotit bio výrobky v celkem pěti kategoriích. Největší oblibě se co do počtu přihlášek těší již několik let biovína. V roce 2019 v této kategorii bojovalo 64 biovín.

„Pro kategorii biovín máme v tomto roce připraveno několik novinek. Tou největší je asi to, že vítězná biovína budou prezentována v rámci Festivalu bio vín a bio sýrů, který pořádáme 26.9. v Mikulově,” doplnila za organizátory soutěže Kateřina Urbánová, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců.

Nejmladší kategorií v soutěži jsou steaková biomasa, ta přibyla teprve v roce 2018. Zbývající kategorie jsou Biopotraviny živočišného původu, Biopotraviny rostlinného původu a Biovýrobky pro gastronomii, pochutiny a ostatní potravinářské výrobky.

„Portfolio soutěžících biopotravin se - díky Bohu - rok od roku neustále rozšiřuje. Od okurek, přes pesto z medvědího česneku, konopné sádlo až po rajčata, sýry, vína, sirupy, steaky, salámy, džemy i lívance a samozřejmě chléb. Porota velmi pečlivě hodnotí každý zaslaný produkt a následně se snaží maximálně propagovat vítězné biopotraviny, jež se umístí jako ty nejzajímavější a nejpřitažlivější,“ říká předseda odborné poroty Pavel Maurer.

Úspěch v soutěži přináší vítězům nejenom důležitou zpětnou vazbu, ale i prestiž. Vítězové jednotlivých kategorií i celkový vítěz soutěže získávají právo užívat pro svůj úspěšný výrobek označení Česká biopotravina roku 2020 a mají pro svoje produkty zajištěnou propagaci v médiích i na nejrůznějších akcích.

„Myslím, že právě propagace v médiích a zajištění odbytu je právě to, co výrobce biopotravin na soutěži láká a je to důvod, proč své biovýrobky do soutěže přihlašují. Věřím, že se nám to daří a mám obrovskou radost, když mohu některé vítězné výrobky potkávat v obchodní síti, online marketech apod.,” uzavřela Urbánková.

Přihlášky je třeba doručit na adresu organizátora do 14. srpna 2020, v případě biovín už do 3. srpna. 2020. Soutěž pořádá PRO-BIO Svaz ekologického zemědělství pod pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana a ústředního ředitele Státní zemědělské a potravinářské inspekce.

Andrea Saláková