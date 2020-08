Hlodavci trápí Žatec. Město zajistí deratizaci, občané mohou pomoci

Čtenář reportér





Obrovské množství hlodavců, především hrabošů, obtěžuje a trápí v posledních týdnech obyvatele Žatce, nejvíce si stěžují lidé ze sídliště na Jihu a přilehlých lokalit rodinných domů. Město Žatec nemůže vyřešit příčinu problému – tedy to, že přemnožení hlodavci po posekání obilí hledají potravu v ulicích. Řeší ale to to, co je v jeho silách a možnostech, například proběhne deratizace. Pomoci mohou i sami občané.

Hraboš polní | Foto: Archiv firem