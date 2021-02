Koho baví kvalitní komiksy, jako své boty už zná pražského komiksového giganta Crew. Potěšil už Simpsony i Avengers, japonským hitem Naruto, Garfieldem, Strážci galaxie a dalšími špičkami. Jeho ledoborci z loňska byly booky Batman: Bílý rytíř či Svět hry Cyberpunk 2077, knižní verze nové strhující futuristické počítačové zábavy.

Komiks Kůstek je fantasy příběh, který mixuje velké osudové dobrodružství s humorem. | Foto: Fotorepo Deník

„Největší české komiksové Nakladatelství Crew se ale zkraje roku 2021 ohlédlo dál; mapovalo důkladněji své úspěchy za desetiletí. Poskytlo nám seznam komiksů, které kralovaly v uplynulé dekádě, a to hezky popořadě dle let. Ač jsou některé vyprodané, nebylo by moc fér je do velkého seznamu nezařadit. Najít tu lze pestré komiksové série, velký komiksový projekt ale i neočekávané vítěze,“ uvedla pro Deník spolupracovnice Crew Dominika Kučinská z agentury 2media.cz