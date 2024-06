Do republikového finále, které proběhlo ve Vysočina Aréně, se z krajských kol kvalifikovalo 23 chlapců a 5 dívek. Úkolem soutěžících bylo projet předem vytyčenou trasu a splnit úkoly jednotlivých stanovišť v co nejkratším čase.

Na trase bylo osm překážek – správné zahájení jízdy, pravoúhlá zatáčka, slalom, zastavení na přesnost, couvání do garáže, průjezd osmičkou, přistavení k rampě a správné zakončení jízdy. Nebylo důležité pouze co nejrychleji projet trasu, ale také co nejpřesněji a sesbírat minimum trestných bodů.

Gymnázium a Střední odbornou školu Podbořany reprezentoval Tomáš Tarant, žák 2. ročníku oboru Opravář zemědělských strojů, který v silné konkurenci obsadil krásné 11. místo.

Tomášovi srdečně blahopřejeme a děkujeme mu za vzornou reprezentaci naší školy. Zároveň děkujeme učitelům odborného výcviku, pánům Vladanu Strunzovi a Antonínu Dolejšovi za svědomitou přípravu Tomáše na soutěž.