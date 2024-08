Herec Josef Dvořák je bohatý muž. Ne, nejde o peníze, ale o zážitky, které si za léta na jevištích a před kamerami nastřádal do své paměti. Odtud loví jeden příběh za druhým a baví se tím nejen diváci, ale i on sám. Je pozoruhodné, co všechno se vejde o lidské paměti a co všechno se dá zažít. Stovky divadelních, filmových rolí, moderování televizních pořadů, ale hlavně radost a laskavost, s jakou dává druhým do své paměti nahlédnout. Vzpomínkovým večerem provází Marie Formáčková jako Josefův host. Vstupné 150 korun.

Karel Fiala, KD Podbořany