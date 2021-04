Vážení přátelé a další osoby,

obracím se na Vás s myšlenkou, která mne oslovila při nákupu v jednom řetezci. Prosím nemusíte se mnou souhlasit, ale přečtěte si to do konce.

Jsem z rizikové skupiny 70+ a pracuji nejen se seniory, pracovala jsem v hygienické službě.

Dám k zamyšlení několik postřehů na které veřejně žádný lékař ani hygienik zatím nereagoval.

1. Rok užíváme roušky látkové byly prací a jednorázové se válejí všude. Ptám se nemělo by se s nimi nakládat jako s nebezpečným zdravotnickým materiálem? Jak na veřejném prostranství tak, v domácnostech, kde jsou nemocní obzvláštˇ? Kde je o likvidaci tohoto odpadu nějaká osvěta?

2. Nyní jsme přešli na respirátory - to samé ?

3. V současné době se rozbíhá testování doma a samotesty v domácnostech pro děti i dospělé, kde je osvěta, jak s použitými testy nakládat, kde je likvidovat.?????

4. Co na to hygienici, lékaři a všichni ti, co bez zakrytí obličeje neudělají krok? Hlavně, že jsme vytvořili epicentrum na ČT1 a opakujeme opakované, strašíme mrtvími, ale poučení pro další postupy likvidace použitého materiálu nikde !!!!!!

5. Když po válce se narodilo hodně dětí musí zase někdy hodně lidí umírat, to je život a příroda, věk nerozhoduje. Nehrajme si na boha!

Nešíří se náhodou ten vir ze skládek komunálního odpadu? Víte pracovníci, kteří pracují s tímto odpadem jsou vystaveni různým infekčním nemocem, o kterých ani nic nevíme, nemoc z povolání. Mám příklad v rodině, kdy na nemoc z tohoto povolání bylo úmrtí.

Nebojte se říci svůj názor, budu ráda, když mi odborníci odpoví, kde hledat odpovědi na moje otázky. Už je dost separace a izolace veškeré populace, zákazy a nařízení se mijí účinkem. Stejně to nepomáhá, je to jako v životě chvíli dobré, ze chvíli špatné.

Zkusme se zamyslet nad chybami a přestat strašit, likvidovat tradice a život nás všech,který je tak krásný a krátký.

Vraťme děti do škol a seniory nechme volně žít a v klidu bez bázně dožít.

Vilma Svobodová, manažerka senior klubu Louny a lektorka v sociální oblasti