Městské koupaliště Žatec

Libočanská cesta 2930, Žatec

Co: Sauna je umístěna v areálu koupaliště. Vstup do sauny je přes hlavní vstup do areálu koupaliště. Sauna je umístěna v levém křídle budovy, kde jsou dámské a pánské šatny pro ukládání oděvů, WC a sprchy, odpočívárna, ohřívárna, ochlazovací bazének a ochlazovací sprchy a venkovní ochlazovací prostor. Prádlo se návštěvníkům neposkytuje.

Kdy: pondělí: 15 - 18, 18 - 22 Sauna bez plavek, úterý: 15 - 21, středa: 15 - 18, 18 - 22 Sauna bez plavek, čtvrtek: 15 – 21, pátek: 14-22, sobota 11 – 19, neděle 11 – 19.

Cena: hodina za 100 korun

Web: https://www.tsmzatec.cz/sauna

Bazén a sauna Louny

Pod Nemocnicí 3125, 440 01 Louny

Co: finská (klasická) a infra sauna, venkovní ochlazovací bazének, ochlazovací vědra, venkovní posezení, občerstvení, relaxační místnost s lehátky, šatny, sprchy, toalety.

Kdy: od 1. října do 30. dubna: pondělí až čtvrtek: 12 – 21, pátek a sobota: 12 – 22, neděle: 12 – 21.

Cena: 110 korun na 3 hodiny

Web: https://www.bazenlouny.cz/sauna/

Chomutov

Hřebíkárna

Bezručova 5877, 430 03 Chomutov

Co: Součástí centra je suchá sauna s kapacitou 30 míst v potírně. K odpočinku lze využít jak vnitřní, tak venkovní odpočívárnu. Jeden den v týdnu je sauna vyhrazena pouze pro ženy. Saunu si můžete objednat také mimo otevírací hodiny.

Kdy: pondělí a úterý: 14 - 20:30, středa: 16 – 20:30 – pouze ženy, čtvrtek – neděle: 14 – 20:30

Cena: 200 korun na neomezenou dobu

web: https://www.hrebikarna.cz/cs/sauna.html

Sauna Arena

Mostecká 5921, 43001 Chomutv

Co: Sauna Arena nabízí kromě sauny také masáže

Kdy: denně 15 – 21

Cena: dospělý 200 korun na dvě hodiny

web: https://www.saunaarenacv.cz/

Most

Aquadrom Most

Topolová 801, 434 01 Most

Co: Součástí koupaliště je saunový komplex, s dvěmi finskými saunami a třemi parními-aroma kabinami. Pro ochlazování slouží tři ochlazovací sprchy a ochlazovací bazének s teplotou vody 8-10°C. Sauna má své oddělené šatny pro muže a ženy, sprchy a sociální zařízení.

Kdy: pondělí: 12 – 21 – společná, úterý: 10 – 21 – ženy, středa: 10 – 21 – muži, čtvrtek – neděle: 10 – 21 – společná

Cena: 180 korun na 90 minut

web: https://www.aquadrom.cz/sauna/

Tornádo Sport

Okružní 1733, 434 01 Most

Co: Tornádo Sport nabízí dvě sauny. Sauna I má kapacitu čtyř až pěti osob a privátní rezervace jen pro vás a nejbližší přátele je zde samozřejmostí. Sauna je vybavena samostatnou sprchou, bazénkem se studenou vodou a čtyřmi lehátky pro odpočinek po saunování. Díky telefonnímu spojení si můžete objednat chlazené nápoje i při relaxaci v sauně. Sauna II má kapacitu čtyř až pěti osob, je vybavena samostatnou sprchou, polévacím vědrem se studenou vodou a čtyřmi lehátky pro odpočinek po saunování. Díky video-telefonnímu spojení si můžete také objednat chlazené nápoje i při relaxaci v sauně.

Kdy: rezervace na telefonním čísle 476 120 000

Cena: 350 korun na hodinu

web: https://www.tornadosport.cz/

Teplice

Aquacentrum Teplice

Aloise Jiráska 3149, 415 01 Teplice

Co: Součástí teplického Aquacentra je i sauna. Využít můžete dvě vnitřní suché sauny, venkovní suchou saunu, parní lázeň, infrakabinu, ochlazovací venkovní bazén, venkovní posezení nebo prodej občerstvení.

Kdy: pondělí 13 – 20:45 společná, úterý – neděle 10 – 20:45 (úterý muži, středa ženy, zbylé dny společné

Cena: 150 korun na hodinu

web: https://www.aquacentrum-teplice.cz/saunovy-svet/

Fitness Fontána

Náměstí Svobody 3312, 415 01 Teplice

Co: Ve třetím patře nákupního centra Fontána je Fitness Fontána. Její součástí je i Solná sauna. Přijďte se přesvědčit o pozitivních účincích sauny, jejíž stěny tvoří solné panely. Ty jsou osvětelné a příjemná teplá záře solných kamenů působí blahodárně na lidskou psychiku.

V solné sauně je ideální poměr přirozené vlhkosti (30 - 60 %) a teploty (cca 50 - 70°C).

Kdy: pondělí – sobota 10 – 20:45, neděle 14 – 20:45

Cena: neomezený vstup do wellness 260 korun

Web: https://www.wellnessfontana.cz/

Litoměřice

Plavecký bazén Litoměřice

Daliborova 7, 412 01 Litoměřice

Co: Klasická suchá sauna s teplotou v potírně okolo 100°C. Venkovní ochlazovna s bazénkem, odpočívárna s lůžky. Ručník a prostěradlo v ceně vstupného. Maximální kapacita 24 osob. Děti do 15ti let, pouze v doprovodu dospělé osoby.

Kdy: pondělí 15 – 21, společná, úterý 14 – 21, ženy, středa 14 – 21, muži, čtvrtek 14 – 21, ženy, pátek 14 – 21, společná, sobota 13 – 19, pro páry, rodiče s dětmi, neděle 13 – 19, společná

Za kolik: 120 korun na dvě hodiny

Web: https://mszltm.cz/sauna-2/



Krytý plavecký bazén a sauna, Lovosice

Terezínská 1032/7, 410 02 Lovosice

Co: Součástí plaveckého bazénu v Lovosicích je také sauna.

Kdy: Pondělí 16 – 20:30, společná, úterý 16 – 21, ženy, středa 16 – 21, muži, čtvrtek 16 – 21, ženy, pátek 15 – 21, společná, sobota 11-18, společná

Za kolik: 90 korun na dvě hodiny

Web: https://www.tslovosice.cz/bazen-sauna

Ústí nad Labem

Městské lázně

Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem

Co: Každý návštěvník může v rámci zakoupené vstupenky do sauny navštívit a využít kondiční centrum, tedy místnost s posilovacími stroji – rotoped, běžecký pás, trenažér veslování. V ceně vstupného do sauny je zapůjčení prostěradla.

Kdy: pondělí 11 – 20, ženy, úterý – pátek 10 – 20, úterý ženy, středa muži, čtvrtek muži, pátek muži, sobota ženy, neděle společná

Za kolik: 100 korun na hodinu

Web: https://www.msul.cz/mestske-lazne-sauna/

Plavecká hala Klíše

U Koupaliště 575, 400 01 Ústí nad Labem

Co: Krytá hala Plaveckého areálu Klíše, která byla po rozsáhlé rekonstrukci znovuotevřena v roce 2015, disponuje – mimo bazén a fitnesscentrum – finskou i bio saunou a relaxační místností.

Kdy: pondělí 13 – 21, muži, úterý – neděle 10 – 21, úterý společná, středa muži, čtvrtek ženy, pátek a sobota společná, neděle ženy

Za kolik: 80 - 100 korun na hodinu

Web: https://www.msul.cz/sauna-klise/

Děčín

Aquapark Děčín

Oblouková 1395/4, 405 01 Děčín

Co: Poznejte svět relaxace, klidu a pohody. K dispozici jsou dvě finské sauny, které se vytápějí na 103 °C a 98 °C, přičemž vlhkost vzduchu je pouze mezi deseti až patnácti procenty. V tomto velmi zdravém prostředí dochází k celkové detoxikaci organismu.

Kdy: pondělí 13 – 21, společná, úterý – neděle 9 – 21, úterý ženy, středa muži, ostatní dny společná

Za kolik: 65 – 90 korun na hodinu

Web: https://www.aquaparkdecin.cz/sauny/

Plavecký bazén a sauna Rumburk

U Nemocnice 90/2, Rumburk 1, 408 01 Rumburk

Co: Součástí bazénu jsou finské sauny (dámská a panská) obložené skandinávským smrkem. Teplota vzduchu je 90 – 100 C. Doporučujeme saunování 10 – 15 minut.

Kdy: pondělí od 20, úterý 18:30 – 21, středa 19:30 – 21, čtvrtek 17:30 – 21, pátek 19 – 21, sobota 17 – 20, neděle 17 - 20

Za kolik: 70 korun na 90 minut

Web: https://www.srasrumburk.cz/sportoviste/plavecky-bazen