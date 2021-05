Na to, zda se bude v nejbližší době řešit parkování na Jihu, se ptal za obyvatele ulice Volyňských Čechů František Bureš. Sám, stejně jako jeho sousedé a další lidé z lokality, řeší problémy s parkováním téměř denně. „Všichni, kdo přijedeme po páté hodině, nemáme kde zaparkovat. Parkujeme, kde se dá. Strážníci, asi oprávněně, dávají výzvy nebo blokové pokuty. Ale nutí nás k tomu situace nedostatečného parkování,“ vysvětlil F. Bureš.

Špatnou zprávou pro všechny obyvatele je, že v nejbližší době se situace na Jihu těžko bude zlepšovat. „Situace se v dohledné době nezlepší, další parkovací plochy zatím nejsou,“ potvrdila starostka Zdeňka Hamousová s tím, že o problémech vedení města ví a že se týkají různých částí Žatce.

Přímo na Jihu by mohla, aspoň částečně, pomoci během několik let stavba sportovní haly, u níž má vyrůst parkoviště, jehož kapacita se předběžně plánuje na půldruhé stovky míst. Další možností by mohlo být předělané a zkapacitněné parkoviště vedle Normy. Řádově jednotky nových parkovacích míst by mohlo zajistit parkování v ulicích Pekárenská a Stavbařů – letos tam začne přeložka elektrické sítě, hned poté město začne budovat parkování pro zhruba stovku aut podél pole. Většina tohoto parkoviště je ale využívaná už nyní, byť improvizovaně.

Jedno z řešení, které nabídl i F. Bureš, a to využít v ulici Vol. Čechů trávníků, není úplně jednoduché. Zatím část obyvatel by to uvítala, jiným lidem se to nelíbí, protože by ubylo zeleně.

„Tam, kde upravujeme veřejné prostranství, je prioritním cílem zvýšit kapacitu parkovacích míst a zlegalizovat "parkování na černo" a zpříjemnit tím občanům život ve městě. Musíme velmi citlivě navrhovat nová místa s ohledem na tzv. zelené plochy a také jsme limitováni mnohdy vedením inženýrských sítí pod povrchem,“ upozornila za Odbor rozvoje města jeho vedoucí Kateřina Mazánková.

Problematika parkování ve městě se na zastupitelstvu řeší opakovaně. Loni se hodně debat vedlo o parkování přímo v městské památkové rezervace a jejím blízkém okolí. V blízké budoucnosti se má řešit parkování v Podměstí u garáží za Památníkem letců. Hledat varianty se budou i na sídlišti Jih. „Od 1. července má nastoupit nový městský architekt, bude se zabývat i tímto úkolem,“ slíbila starostka.

Tomáš Kassal