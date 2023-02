To vše bude probíhat prostřednictvím série konferencí, které se v období od března do dubna dostanou do různých míst v České republice jako je Ústav hudební vědy na univerzitách v Brně a Olomouci, jazykových gymnázií a městských veřejných institucí Ústeckého, Pardubického, Ostravského, Plzeñského a Českobudějovického kraje.

V Lounech se naskytne příležitost ve středu 8. března v Domě Sokolů z Mor od 17 v hodin, v Podbořanech pak o den později ve čtvrtek 9. března v muzeu od 18 hodin. Po zakončení výkladu bude dán prostor pro otázky a odpovědi a prohlídce hudebních nástrojů.

Toto turné je určeno k podpoře financování projektu „Šuhajky“, který si klade za cíl dokumentovat a vzájemně prezentovat tradiční kulturní dědictví České republiky v zahraničí. Tento projekt bude možné v rámci přednášky podpořit finančně, publikacemi, případně také darem menších předmětů tradiční lidové výroby, jako jsou například velikonočními kraslicemi, výrobky z kukuřičného šustí, předměty zdobenými technikou modrotisku, keramikou, publikacemi věnovanými lidové hudbě a folkloru Čech, Moravy a Slezska. Dary budou použity k prezentování České lidové kultury v zahraničí.

Canaris Origin

Vzdělávací projekt, který využívá kultury a hudby jako interkulturního mostu, aby se Kanárské ostrovy dostaly do povědomí z bližšího, kulturního pohledu rezidenta, a který podporuje motivaci studentů španělštiny a hispánských studií. Dalším z cílů této iniciativy je přiblížit studentům španělský jazyk prostřednictvím interaktivní výuky a navázat vazby mezi kulturními institucemi na mezinárodní úrovni. Tato iniciativa spolupracuje s muzei, knihovnami, univerzitami, školami a hudebními ústavy.

Zdroj: Youtube

Šuhajky Project Projekt Šuhajky je vzdělávací a kulturní projekt tradičního i klasického žánru, který ve Španělsku více než 5 let podporuje a propaguje českou kulturu a hudbu, který již byl prezentován nejen na souostroví ale i v Národním národopisném muzeu v Madridu. Kromě českých koncertů a přednašek se realizují i srazy bilingvních i nových rodin většinou za doprovodu nějaké kulturně - výchovné aktivity.

Monika Srncová (soprano, hudebnice a umělecká ředitelka)

Umělkyně s 20letou mezinárodní kariérou. Narodila se v bývalém Československu, kde se vždy zajímala o hudbu a kulturu. V roce 1998 absolvovala ZUŠ v Brně, kde byla členkou a sólistkou několika skupin věnujících se duchovní a lidové hudbě. Od svého příchodu do Španělska před 19 lety se věnuje tvorbě divadelních představení pro divadla a hotely se specializací na tanec a akrobacii s ohněm. Její vystoupení ji zavedlo do zemí jako Tunisko, Indie, Egypt nebo Anglie. Na Tenerife absolvovala studium v oboru housle a oboru viola pod vedením Branimira Hristova a Macareny Pesutic na Vysoké konzervatoři v Santa Cruz de Tenerife. Kromě toho studovala operní zpěv u kanárské sopranistky Carmen Acosta. Zúčastnila se mistrovských kurzů mimo jiné u Nancy Fabiola Herrera, Martha Matheu (Liceum), Ricardo Estrada a Raquel Lojendio.

Jako sólistka vystupovala v Madridském etnografickém muzeu, Národním muzeu v Praze, Muzeu Casa Abaco, Divadlu Timanfaya, Tenerife Royal Casino, Mapfre Guanarteme Foundation, La Laguna Paraninfo nebo Infanta Leonor Theatre.

Zúčastnila se jako členka několika skupin na festivalech jako Xeroxen (Kulturní centrum El Tanque), Zarzuela Festival (Guimerá Theatre), Fimucité Festival (Guimerá Theatre), Contemporary Ensemble (spolupráce s Tenerife Symphony Orchestra) a v hudebních cyklech komorní hudby v místech, jako je Národním muzeum výtvarných umění Tenerife nebo divadlo Infanta Leonor. (mos)