Atraktivní fotbal v době dlouhé soutěžní přestávky se připravuje na sobotu 15. srpna ve Staňkovicích u Žatce. Střetnou se tam veteráni u příležitosti 60. narozenin bývalého žateckého kanonýra Bohuslava Puška Svobody se starou gardou mistrovské Slavie Praha.

Pavel Kuka | Foto: Deník/Martin Dostál

Bohouš Svoboda začal s fotbalem ve Slavkově u Brna, ale od svých 16 let již oblékal dres Slavoje Žatec. Mezi největší úspěchy patřil právě před 35 lety první postup tohoto týmu pod vedením L. Trnky do republikové soutěže divize. Puška Svoboda pak ještě oblékal dres Mostu a Ústí n.L.. Na závěr kariéry, než se stal hráčem Staré gardy S. Žatec, si ještě zahrál za Staňkovice, Žiželice a Kounov. To bylo již po těžké zlomenině (v divizním utkání s VTJ Slaný) a dlouhé rekonvalescenci, které ukončily jeho aktivní úspěšnou kariéru. Svého času byl Svoboda také správcem městského stadionu. „Dát dohromady mužstvo s kluky, se kterými jsem hrával, je až na pár výjimek z věkových a zdravotních bohužel již nemožné,“ říká oslavenec Svoboda. „Přesto se mi ozvali kamarádi, kteří se přijedou alespoň podívat, ač někteří žijí jinde.“