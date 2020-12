Útulek Jimlín nabízí k adopci Kazana. Je to nejspíše kavkazský pastevecký pes. Je kastrovaný a asi rok a půl starý. Po příchodu do útulku měl ranky po těle, nyní je kompletně očkován.

Kazan hledá nového páníčka, jako štěně byl opakovaně týrán | Foto: Lucie Zahradníčková, Radka Ihlnová

Je silně nedůvěřivý, paličatý, psy si vybírá, Vhodný pro zkušeného chovatele těchto plemen. Kazan byl do útulku přijat jako štěně, které bylo opakovaně a hrubě týráno vlastním majitelem. Z těchto důvodu byl odebrán policií a umístěn do útulku, kde se zraněnou dušičkou čekal rok, než bylo jeho řízení dokončeno a byl puštěn k adopci. Kazánek nám v útulku vyrostl do velkého kluka a strávil zde bohužel psí dětství. Domov bude hledat u zkušených lidí, kteří jeho ublížené duši porozumí, dají mu hodně lásky a povedou ho správným směrem. Poplatek za adopci je 700 korun. Stránky útulku najdete na internetu. Volat můžete denně od 8 do 18:00 na číslo 604 451 258.