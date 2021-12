Kluziště je v provozu od neděle 12. prosince, otevřené pro veřejnost je každý den od 8 hodin – v pondělí, středu, pátek a sobotu do 21 hodin, v úterý, čtvrtek a neděli do 19 hodin, protože od 20 do 21:30 v tyto dny je led vyhrazen pro amatérský hokej. V neděli navíc od 8 do 9:30 si malí hokejisté mohou zahrát dětský hokej. Každý den v určitou dobu se čistí ledová plocha: od 12:45 do 13:30, v úterý, čtvrtek a neděli také od 19 do 20 hodin. Kluziště v Žatci letos zahájilo provoz o týden dřív než loni, otevřené bude až do konce února nebo začátku března podle aktuálního vývoje počasí. Vstup je bezplatný. Lidé musí přitom dodržovat aktuálně platná bezpečnostní opatření v souvislosti s epidemií, která se mohou měnit.