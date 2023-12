Bravurně napsaný thriller plný zápletek i zvratů z pera jednoho z nejlepších současných krimi autorů Michaela Robothama je v pořadí již devátý ze série příběhů s profesorem a klinickým psychologem Joem O´Loughlinem.

Knihu Michaela Robothama Druhá žena vydalo nakladatelství Moba | Foto: nakladatelství Moba

Dokonce i ty nejvíc neobvyklé Robothamovy příběhy mají vždy základ v tom, co lidé opravdu prožívají… „Druhá žena tak vypráví například i o tom, jaké to je být otcem. Je o způsobech vyrovnávání se s minulostí, které nám dovolí posunout se ještě dál,“ napsal světový list The Age.

Do češtiny thriller Druhá žena od Michaela Robothama z originálu The Other Wife přeložila Martina Williams-Buchlová. A zde ještě anotace k nové knize:

William a Mary jsou sví už neuvěřitelných 60 let. Sám William je navíc uznávaný chirurg, jeho žena Mary je mu vždy oddaná. Je to klasická bezproblémové manželka. Oba mají pevné morální zásady, alespoň si to myslí jejich syn Joe O'Loughlin. Jenže když je pak náhle Joe přivolán do nemocnice poté, co byl jeho otec dost brutálně napaden, jeho svět se rázem otočí vzhůru nohama. A váhá, není si jist: „Kdo je ta cizí žena, usedavě plačící u Wiliamovy postele, a je navíc celá od krve? Snad je to otcova kamarádka, či milenka, blázen, anebo snad dokonce onen vrah?“

Navzdory radám policie se tak Joe pouští do vlastního vyšetřování, ale pozvolna tak rozkrývá dost netradiční případ, který se ho navíc bohužel osobně dotýká. A navíc dokonce i více, než by se mu to osobně mohlo líbit, než by mu to bylo milé. Čím víc informací přitom objevuje, tím víc se mu odhaluje druhá tvář jeho skvělého otce. Ta, kterou – proboha a bohužel – kupodivu snad nikdy nepoznal!

Jisté je vlastně nakonec jenom to, že právě v tomto případě nic není takové, jak se to tu asi na první pohled jeví. A Joe si je také bolestně vědom toho, že pravda ho tady něco vážně bude stát! Věřte či ne…

Rodilý Australan Michael Robotham působil celých 14 let jako novinář nejen ve své vlasti, ale také v Británii anebo pak ještě i v Americe. Na začátku 90. let se pak konečně rozhodl stát se profesionálním spisovatelem… no a od té doby již napsal mnoho knih včetně biografií známých osobností. Populárními se staly zvláště jeho psychologické thrillery, které byly dokonce hned přeloženy do 26 jazyků, publikovány ve více než 50 zemích a pravidelně se objevují mezi světovými bestsellery. Dvakrát vyhrál cenu Neda Kellyho za nejlepší australskou detektivku, a to za Amnézii v roce 2005 a za Střepy v roce 2008. Robotham dnes spokojeně žije s ženou a jejich třemi dcerami v Sydney. A píše…

Radek Strnad