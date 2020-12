Celý koš dobrot pro kočky, jako třeba konzervy, kapsičky, pamlsky, granule, kočkolit, daly dohromady děti z MŠ U Jezu v Žatci. Spolu se svými rodiči se zapojily do sbírky pro zvířata bez domova. A odměnou jim všem byl Certifikát malého pomocníka.

Kočky dostaly dobroty. Do sbírky se zapojily děti z žatecké MŠ U Jezu. | Foto: Alena Dukátová

Sbírku iniciovala učitelka této školky Simona Schumannová, která spolu s dalšími dobrovolníky zachraňuje zatoulané kočky, hledá nový domov pro koťata. „Jsem moc pyšná na to, že jsem mohla zorganizovat tuto sbírku pro opuštěné kočičky. Tihle malí pomocníčci pro ně přinesli spoustu jídla a dalších potřeb. Všem dětem z naší školky patří velké poděkování. Moc všem děkujeme, jste úžasní!“ řekla organizátorka. Kdo by se chtěl přidat, sbírka v žatecké školce pokračuje do úterý 22. prosince.