Koncert ve Velké Černoci nabídne slavnou Bohemian Rhapsody od Queen

Dva mladí violoncellisté, absolventi pražské AMU, spojili své umění, nadšení a vášeň pro experiment a v jejich podání tak můžeme obdivovat krásu klasické hudby, jako např. Dvořákovo Largo z Novosvětské symfonie, a také oblíbené filmové melodie od Ennio Morricone jako jsou Gabriel's Oboe (Mise) nebo Once Upon A Time In The West (Tenkrát na Západě) a další krásnou hudbu. Můžeme se těšit též na slavnou Bohemian Rhapsody od Queen.

Na snímku Eva Hartová. | Foto: Martina Root

Několik skladeb s doprovodem The Cello Boys zazpívá skvělá sopranistka Eva Hartová a v podání Heleny Kolihové na historické varhany zazní Toccata a Fuga d moll, slavná árie O mio babbino caro a další hudební skvosty. Koncert se uskuteční v sobotu 1. října od 14 h v kostele sv. Václava ve Velké Černoci. Vstupné je dobrovolné. Jitka Čajková